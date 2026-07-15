Dopo un inizio di stagione difficile, la mezzofondista italiana si prepara ai prossimi Campionati Europei di Birmingham. La atleta, che negli ultimi anni ha ottenuto risultati importanti a livello internazionale, ha dichiarato di aver imparato dalle delusioni e di essere pronta a ripartire. La sua attenzione è rivolta alle competizioni in arrivo, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni.

Dopo un inizio di stagione complicato, Nadia Battocletti è pronta a rimettersi in gioco. La mezzofondista azzurra, protagonista negli ultimi anni con risultati straordinari a livello internazionale, guarda con fiducia ai prossimi Campionati Europei di Birmingham, trasformando la delusione del Golden Gala in un’importante occasione di crescita. Il Golden Gala e la voglia di ripartire. Il tredicesimo posto ottenuto al Golden Gala di Roma ha rappresentato un momento difficile per l’atleta trentina, che non ha nascosto la propria amarezza. “ Sapevo di non essere arrivata nelle condizioni che avevamo programmato. Ero appena uscita dall’influenza e durante la gara ho avuto un completo stop delle gambe “, ha spiegato Battocletti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Nadia Battocletti guarda agli Europei: “Dalle delusioni si impara, ora sono pronta a ripartire”

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