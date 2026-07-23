Jeffrey Herlings punta a superare Lucas Coenen in classifica al GP di Loket, cercando di approfittare del suo infortunio. Il Mondiale MXGP 2026 sembrava già deciso, ma il Gran Premio di Gran Bretagna ha riaperto la corsa, grazie all’assenza del rivale. Herlings ha ridotto il divario, approfittando della condizione fisica precaria di Coenen.

Il Mondiale MXGP 2026 sembrava già indirizzato e definito e, invece, il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna ha riaperto tutti i giochi. L’infortunio di Lucas Coenen, infatti, ha ridato slancio agli inseguitori, in primis Jeffrey Herlings, che ha sfruttato l’assenza del rivale per ridurre un gap che si faceva importante. La stagione prosegue senza soluzioni di continuità e ci proporrà nel corso del prossimo weekend il Gran Premio della Cechia, tredicesimo appuntamento della stagione. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato di Loket e saranno in palio 60 punti di capitale importanza, specialmente dopo quanto avvenuto a Foxhills con il doppio ritiro di Lucas Coenen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP, Herlings a Loket vuole provare il sorpasso in classifica sull’acciaccato Lucas Coenen

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