Jeffrey Herlings ha vinto la Qualifying Race del Gran Premio di Francia nel sesto appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Herlings ha concluso la gara in prima posizione, portandosi a due punti dalla leadership di Coenen. La gara si è svolta senza incidenti e con Herlings che ha mantenuto un ritmo costante dall'inizio alla fine. La posizione di Herlings potrebbe influenzare la griglia di partenza della gara di domani.

Un solidissimo Jeffrey Herlings si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sul tracciato di Lacapelle Marival il pilota olandese ha confermato il suo ottimo momento di forma vincendo in scioltezza la prima manche del weekend. L a classifica generale ora vede al comando Lucas Coenen con 2 sole lunghezze di vantaggio proprio sul pilota oranje, mentre Tom Vialle rimane terzo a 33 punti, con Tim Gajser quarto a 36. Jeffrey Herlings (Honda) ha vinto la Sprint Qualifying odierna con un margine di vantaggio di 3.8 secondi sul connazionale Kay de Wolf (Husqvarna) mentre chiude al terzo posto il belga Lucas Coenen (KTM) a 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP, Jeffrey Herlings domina la Qualifying Race del GP di Francia e si porta a -2 da Coenen

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Dominasi Tanpa Ampun! Herlings Kuasai MXGP Italia 2026

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