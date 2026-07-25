Era sorto, nel 2015, come una rivolta dei «dimenticati» contro le élite. E oggi, dopo più di dieci anni, il trumpismo (nella carica politicamente esplosiva che lo ha contraddistinto) è riuscito a penetrare fin dentro quelle stesse élite, provocando una significativa spaccatura al loro interno. A esemplificare questa situazione sta la recente intervista che Elon Musk ha rilasciato alla direttrice dell’Economist, Zanny Minton Beddoes. Il colloquio ha toccato numerosi temi, a partire da quello del futuro dell’Intelligenza artificiale. Tuttavia, è sui passaggi politici che emerge forse la maggiore distanza tra queste due figure: entrambe appartenenti all’«establishment», ma, al contempo, assai lontane l’una dall’altra. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Musk è lo specchio dello scontro tra élite

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