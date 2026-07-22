nella soffiata via mail lo scontro tra livelli dello strano attentato

Una comunicazione via email rivela dettagli su un attacco che coinvolge diversi livelli. Un tentativo di vendere la banda collegata all’evento è stato scoperto. Inoltre, si fa avanti un nuovo soggetto che potrebbe assumere un ruolo chiave nella vicenda, anche se non sono state adottate misure cautelari nei suoi confronti. La dinamica dell’attentato resta sotto indagine, con elementi che emergono attraverso le comunicazioni intercettate.

Qualcuno ha provato a vendere la banda. E ora spunta un nuovo volto che può diventare centrale nella narrazione, nonostante per lui non siano state previste misure cautelari. Partiamo da una mail scovata tra le migliaia di pagine del fascicolo sull'attentato del 16 ottobre scorso contro Sigfrido Ranucci che oggi, a 20 giorni dalla svolta dell'inchiesta con il coinvolgimento di Valter Lavitola e Clesio Gomes, assume un valore importantissimo per gli inquirenti. Si tratta della mail (anonima) spedita alle 00 e 28 del 6 aprile scorso alla segreteria del pubblico ministero Carlo Villani. Nell'oggetto della mail c'è scritto: «Regalo di Pasqua».... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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James Freeman Filed a MASSIVE LAWSUIT then got FRAMED

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