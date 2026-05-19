Scontro Musk-OpenAI | la giuria respinge le accuse di Elon Musk

Una causa legale ha visto coinvolto un imprenditore noto, che aveva accusato un'organizzazione di intelligenza artificiale di aver violato accordi e di aver tratto profitto senza autorizzazione, dopo aver lasciato la direzione di un'azienda collegata. La difesa dell’organizzazione ha contestato le accuse, evidenziando come il ritardo dell'imprenditore nel portare avanti determinate azioni abbia influenzato il procedimento. La giuria ha deciso di respingere le accuse avanzate dall'imprenditore, che aveva presentato diverse richieste di risarcimento.

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