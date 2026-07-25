Musk al The Economist | L'IA renderà opzionale il lavoro i soldi non avranno più senso Guerra civile in UK in 20 anni

Elon Musk ha dichiarato al The Economist che entro dieci anni l'intelligenza artificiale e i robot sostituiranno la maggior parte dei lavori umani, rendendo il lavoro opzionale. Ha aggiunto che il denaro perderà di senso in questo scenario. Musk ha anche previsto una guerra civile in UK entro 20 anni, senza approfondire ulteriori dettagli.

In una lunga intervista rilasciata al The Economista, Elon Musk ha affrontato molteplici e delicate tematiche. Sostiene che IA e robot in 10 anni sostituiranno la gran parte dei lavori umani e che il denaro perderà di significato. Ritiene inoltre che in UK possa scoppiare una guerra in 20 anni per la massiccia immigrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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