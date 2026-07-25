Il progetto 'Frazioni per tutti' parte da Marrara, unendo musica e versi in dialetto. È promosso dalla scuola di musica e dall'associazione di promozione sociale ferrarese Musijam Aps. Il progetto si chiama 'Suoni e passi di presenza per costruire una comunità' e combina le note con le parole in versi in dialetto locale. L'iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità attraverso momenti condivisi di musica e poesia.

Unisce il ritmo delle note alla forza delle parole in versi il progetto ’ Suoni e passi di presenza per costruire una comunità ’, realizzato dalla scuola di musica e associazione di promozione sociale ferrarese Musijam Aps. L’iniziativa prende vita dalla volontà dei docenti della scuola di trasformare la serata in uno spazio vivo, capace di generare coesione sociale e promuovere il dialogo e il confronto culturale e musicale. La serata inaugurale, intitolata ’ Alchimie di suoni nel crocevia del mondo ’, sarà ospitata dal Comune di Marrara domenica 26 luglio dalle 20.30 nello spazio adiacente la parrocchia di San Giacomo Maggiore. La scelta del nome non è stata casuale: il concerto vuole essere un viaggio musicale dove generi e culture che abitano e animano il mondo si uniscono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica, versi e la magia del dialetto ’Frazioni per tutti’ parte da Marrara

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