È iniziato il ciclo di eventi chiamato “Frazioni in gioco”, con la prima serata a Marrara intitolata “Serata con delitto”. L’iniziativa prevede quattro appuntamenti tra mistero, gioco e sapori nelle frazioni del territorio comunale. Le serate si svolgono a Marrara, Quartesana e San Bartolomeo, coinvolgendo i residenti in attività di intrattenimento e socializzazione.

Quattro serate tra mistero, gioco e sapori per animare le frazioni del territorio comunale. Da Marrara a Quartesana, passando per San Bartolomeo in Bosco, prende il via la rassegna ‘Frazioni in gioco: cacce al fantasma, enigmi e sapori’, promossa da Ibo Italia in collaborazione con Fondazione Imoletta, parrocchia di Marrara e Asd San Bartolomeo in Bosco. Il progetto, sostenuto dall’amministrazione comunale con un contributo di 10mila euro nell’ambito del bando ‘Frazioni per tutti’, punta a rafforzare la socialità e a creare nuove occasioni di incontro per cittadini di tutte le età. Il primo appuntamento è in programma domani a Marrara, in via Rocca 18, con una coinvolgente ‘Serata con delitto’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al via ‘Frazioni in gioco’. Si comincia da Marrara, una ‘Serata con delitto’

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