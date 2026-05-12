I migliori versi in dialetto nel nome di Giordano

Un evento dedicato ai versi in dialetto si svolge con il supporto dell’associazione Amici della Capit di Ravenna e della famiglia Mazzavillani-Muti. La manifestazione celebra la poesia locale, portando in scena testi e interpretazioni in dialetto, in un contesto che unisce cultura e tradizione. L’iniziativa si tiene in ricordo di Giordano, figura legata alla comunità e alla poesia dialettale. La giornata si svolge tra letture e incontri pubblici, senza altri dettagli sul programma.

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