I migliori versi in dialetto nel nome di Giordano
Un evento dedicato ai versi in dialetto si svolge con il supporto dell’associazione Amici della Capit di Ravenna e della famiglia Mazzavillani-Muti. La manifestazione celebra la poesia locale, portando in scena testi e interpretazioni in dialetto, in un contesto che unisce cultura e tradizione. L’iniziativa si tiene in ricordo di Giordano, figura legata alla comunità e alla poesia dialettale. La giornata si svolge tra letture e incontri pubblici, senza altri dettagli sul programma.
Promosso dall’associazione Amici della Capit di Ravenna e dalla famiglia Mazzavillani-Muti, in collaborazione con l’assessorato comunale alla Cultura, l’istituto Friedrich Schürr, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, sabato scorso, presso il Palazzo Rasponi dalle Teste, a Ravenna, si è svolta la premiazione dell’ottavo concorso nazionale annuale di poesia nei dialetti d’Italia intitolato al poeta ravennate Giordano Mazzavillani (1911-1976), di cui ricorre quest’anno il 50° della scomparsa. Presenti, la madrina del concorso Maria Cristina Mazzavillani, il direttore d’orchestra Riccardo Muti ed il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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