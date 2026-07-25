Mura ammalorate in Città Alta via ai lavori sul viale e al parco della Crotta
Sono iniziati i lavori per il consolidamento delle mura ammalorate in Città Alta e per il recupero del viale e del parco della Crotta. Il Comune ha stanziato 80mila euro per questi interventi. Parallelamente, sono in corso monitoraggi in via Tre Armi, dove l’anno scorso si sono verificati distacchi.
I LAVORI. Il Comune di Bergamo interviene con 80mila euro sui primi due punti. In corso i monitoraggi in via Tre Armi dopo i distacchi dell’anno scorso. Sono i primi due punti sui quali il Comune è pronto a intervenire entro la fine dell’estate, attingendo dall’accordo quadro, strumento utilizzato per la prima volta per le manutenzioni delle fortificazioni veneziane che nel 2027 celebreranno i primi dieci anni del riconoscimento Unesco. La lente di Palazzo Frizzoni resta puntata anche su via Tre Armi, sotto la piattaforma di Santa Grata dove, l’anno scorso, una parte della base delle Mura cedeva, con alcuni cocci crollati in una proprietà privata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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