LA MANIFESTAZIONE. Domenica 31 maggio la 22esima edizione della Coppa Città di Bergamo. Rievocata la gara del 1935 vinta da Tazio Nuvolari. Previste limitazioni al traffico in Città Alta. Più di 130 autovetture e motociclette storiche stanno già scaldando i motori in vista del Bergamo Historic Gran Prix. La 22esima edizione della corsa è in programma domenica 31 maggio quando sul circuito delle Mura, definito «sublime» dal mitico Tazio Nuvolari, che nel 1935 vinse con l’Alfa Romeo P3 l’unica edizione del gran premio cittadino. Previste limitazioni al traffico in Città Alta. «Vivremo un’edizione speciale – commenta il presidente dell’organizzazione, Simone Tacconi -. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Bergamo Historic Gran Prix, domenica in Città Alta tornano i bolidi d’epoca sul Circuito delle Mura x.com

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