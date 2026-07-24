A Castelfranco Veneto, un uomo è stato multato di 27 euro dalla polizia municipale per aver rifiutato di far scendere il figlio dalla canna della bicicletta, dove lo stava portando a un centro estivo. La sanzione ha suscitato polemiche sui social media.

A Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, un uomo ha ricevuto una sanzione di 27 euro dalla polizia municipale per essersi rifiutato di far scendere dalla canna della bicicletta il figlio, che stava accompagnando a un centro estivo. I agenti lo hanno ripreso per la condotta pericolosa e in contrasto con il codice della strada, ma il ciclista ha opposto resistenza fino a costringerli a fermarlo e redigere un verbale. L’episodio era stato raccontato sui social dal diretto interessato, generando un acceso dibattito prima di essere rimosso. L’amministrazione comunale ha espresso la propria fiducia ai vigili coinvolti nell’episodio, che... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Multato per non aver fatto scendere il figlio dalla canna della bici, esplode la polemica sui social

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