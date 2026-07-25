Multa Google Trump aggredisce la Ue

Da ilmanifesto.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il deficit commerciale degli Stati Uniti nel 2025 ha raggiunto i 1.241 miliardi di dollari, con 218,8 miliardi nei rapporti con l’Unione Europea. Nonostante i dazi imposti dall’amministrazione precedente, i numeri non sono diminuiti. A un anno dall’accordo “reciproco” firmato a Turnberry, le cifre evidenziano che le misure commerciali non hanno prodotto una riduzione significativa del saldo deficit.

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I dazi di Trump non hanno fatto calare il deficit commerciale Usa, un record nel 2025 con 1.241 miliardi (218,8 con la Ue). A un anno dall’accordo “reciproco” di Turnberry. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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