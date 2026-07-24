Donald Trump ha criticato l’Unione Europea per la multa inflitta a Google, definendola illegale e scorretta. In concomitanza con l’entrata in vigore dei nuovi dazi statunitensi, ha minacciato che l’UE pagherà un prezzo elevato per le azioni contro le aziende americane. La multa, emessa il 23 luglio, è stata decisa dalla Commissione europea e riguarda le pratiche di Google sotto il Digital Markets Act.

Donald Trump scende in campo a difesa di Google. Nel giorno in cui scattano i nuovi dazi statunitensi, il tycoon torna a minacciare l’Unione Europea per le multe inflitte alle aziende americane, ultima in ordine temporale quella del 23 luglio, contro la big tech di Mountain View, comminata dalla Commissione sulla base del Digital Markets Act. Per il presidente Usa si tratta di una “ condotta illegale e profondamente scorretta”, per la quale l’Ue “ pagherà un prezzo molto alto “. “Li avevo ripetutamente messi in guardia”, ha scritto Trump sul suo social Truth annunciando il lancio di “un’indagine su questa pratica di rapina “. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, non sono il “salvadanaio” dell’Europa e “non lo diventeranno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump contro l’Ue per la multa a Google: “Condotta illegale e scorretta, pagheranno un prezzo molto alto”

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