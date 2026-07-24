La multa dell'Unione Europea a Google ha scatenato una reazione dura dalla Casa Bianca. In un messaggio su un social, un rappresentante ha dichiarato che l’UE “pagherà un prezzo molto alto” per quella che definisce una condotta illegale e scorretta, aggiungendo che erano state ripetutamente date avvertenze in merito. Non sono stati forniti dettagli sulle possibili azioni future.

ROMA – La multa inflitta dall'Ue a Google ha fatto letteralmente infuriare la Casa Bianca. L'Ue "pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta, contro la quale li avevo ripetutamente messi in guardia", è stata la minaccia che Donald Trump ha affidato al suo social Truth. La sortita del presidente americano era stata anticipata dal rappresentante Usa per il Commercio Jamieson Greer, che aveva evocato - sebbene con toni meno bruschi - possibili conseguenze tariffarie per l'Unione dopo la maximulta inflitta giovedì a Google. Il Digital Service Act e il Digital Market Act, i due strumenti con cui l'Ue sta tentando di normare il Far West digitale, rischiano di essere il vero pomo della discordia transatlantica nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Dazi, Trump minaccia l’Ue dopo la multa a Google: “Pagherà un prezzo molto alto, li avevo avvertiti”

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