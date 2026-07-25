motoraduno dei laghi due giornate di festa

Oggi e domani si svolge il Motoraduno dei laghi della Garfagnana, con punto di riferimento le sponde del lago di Gramolazzo. L’evento, promosso ogni anno dal Motoclub the Lake’s Bikers, prevede due giornate di incontri e manifestazioni dedicate agli appassionati di motori. Sono previste esposizioni di moto, raduni su strada e momenti di socializzazione tra i partecipanti. La manifestazione si svolge principalmente nelle aree attorno al lago.

Oggi e domani si svolge il grande Motoraduno dei laghi della Garfagnana, con punto di riferimento le sponde del lago di Gramolazzo, promosso ogni anno dal locale Motoclub the Lake’s Bikers. Due giorni di grandi eventi, prendendo spunto anche dal XX° anniversario della manifestazione. L’area offre un ampio parcheggio, bagni, docce e la possibilità di montare tende gratuitamente. Per ulteriori aggiornamenti, è possibile visitare il sito di The Lake’s Bikers oppure la pagina del 20° Motoraduno Internazionale dei Laghi della Garfagnana. Oggi alle 14, apertura delle iscrizioni e dello stand Garfagnana Bike Expo, con ritiro del gadget. Il costo dell’ingresso più gadget è 10 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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