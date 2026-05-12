Sanità giornate difficili per gli utenti | due giornate di sciopero

Domani e lunedì si prevede possibile disagio per gli utenti che devono sottoporsi a visite ed esami sanitari a causa di due scioperi indetti da organizzazioni sindacali del pubblico impiego. Per lunedì 18 maggio è stato proclamato uno sciopero plurisettoriale che coinvolge vari comparti, tra cui il personale medico e non medico, e che potrebbe influenzare i servizi sanitari. La mobilitazione riguarda più settori del pubblico impiego e si svolge in due giornate consecutive.

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