Sanità giornate difficili per gli utenti | due giornate di sciopero
Domani e lunedì si prevede possibile disagio per gli utenti che devono sottoporsi a visite ed esami sanitari a causa di due scioperi indetti da organizzazioni sindacali del pubblico impiego. Per lunedì 18 maggio è stato proclamato uno sciopero plurisettoriale che coinvolge vari comparti, tra cui il personale medico e non medico, e che potrebbe influenzare i servizi sanitari. La mobilitazione riguarda più settori del pubblico impiego e si svolge in due giornate consecutive.
Possibili disagi per chi deve effettuare visite ed esami sanitari a causa di due scioperi in arrivo.Per la giornata di lunedì 18 maggio è stato proclamato da Confederazione Usb e Usi 1912 uno sciopero plurisettoriale di vari comparti del pubblico impiego, compreso personale medico e non medico.🔗 Leggi su Pisatoday.it
BRATARA NAS POEO VRIJEATI SA MERAJE
Notizie correlate
"Quartiere Sant'Anna lasciato senza un serbatoio per l'acqua in giornate difficili": l'accusa di Costa (Forza Chieti)“Il quartiere di Sant'Anna è stato lasciato senza nemmeno un serbatoio per l'approvvigionamento dell'acqua in giornate rese difficile dal blocco...
Due giornate per scoprire i segreti del cinema e dei film girati a Torino: dove prenotarsi gratis per gli Open DayVolete sapere come vengono scelte le figurazioni e le comparse, quali sono le modalità di svolgimento dei provini e i criteri di selezione? Cosa fa...
Argomenti più discussi: Giornata mondiale dell’asma, colpisce 1 bambino su 10: campagna Siaip per i genitori; Giornata mondiale per l’igiene delle mani per contrastare il rischio di infezioni; Francia. Approvato decreto d'urgenza per i 5 passeggeri della nave Hondius: 42 giorni di quarantena obbligatoria; Hantavirus: i sintomi iniziali difficili da riconoscere e l'incubazione fino a 42 giorni. Parla l'esperto dell'Oms.
In sanità esistono ancora realtà difficili da accettare. Una di queste riguarda il modo in cui troppo spesso, viene percepita la figura dell’OSS. In molte aziende ospedaliere gli OSS vengono ancora considerati l’ultima ruota del carro, confusi con ausiliari, barelli facebook
[controllo dell'itinerario/sanità] prima volta da solo 25+ giorni percorso d'oro esteso reddit
Stefano Addeo, il professore di tedesco di 65 anni diventato noto per aver attaccato con un post social la figlia della Meloni, e’ caduto da un balcone ed ora è in ospedale in condizioni gravissime. x.com
Sciopero generale il 18 maggio: il calendario completo degli stop nel meseNel calendario degli scioperi di maggio 2026 ci sono astensioni per trasporti, sanità e servizi: il 18 è prevista anche una mobilitazione nazionale. msn.com