Due giornate di festa sono in programma sul lago, con il raduno sezionale degli Alpini. La manifestazione si svolgerà a Laveno Mombello e coinvolgerà 77 gruppi della Sezione Ana di Varese. L’evento, dedicato alla comunità e ai membri dell’associazione, si terrà nelle prossime ore, con incontri e celebrazioni lungo le rive del lago.

I settantasette gruppi della Sezione Ana di Varese sono pronti a festeggiare sul lago. Si terrà a Laveno Mombello il terzo raduno sezionale degli Alpini. L’appuntamento è per il 13 e 14 giugno, con il motto “In tra da nünc in festa“. Un fine settimana dal programma ricco, che prenderà il via il 13 alle 9.30 con “Il cammino del tedoforo“ dal Faro di Besozzo lungo i monumenti della zona 7, con l’omaggio ai Caduti. Alle 14 l’inaugurazione della Cittadella della Protezione civile Ana al Parco Gaggetto. Sarà un laboratorio a cielo aperto per le famiglie, con dimostrazioni pratiche. Alle 15.30 la cerimonia di accensione del tripode con l’arrivo del tedoforo alla zona 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due giornate di festa con gli Alpini

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Una giornata con gli Alpini!

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