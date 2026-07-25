Ma Tadej Pogacar è più forte di Eddy Merckx? Nella ricerca del più grande di tutti i tempi, giochino inguaribile di ogni sport, che per definizione deve andare oltre la logica che vorrebbe impossibile il confronto tra ere così distanti, si unisce chi come Francesco Moser ne ha pieno titolo. "Può superarlo", dice lo Sceriffo. Che esordì al Tour de France beffando il Cannibale nel prologo a cronometro di Charleroi 1975, prendendosi la maglia gialla, e poi l’ha battuto nel 1984, strappandogli il record dell’ora col glorioso chilometraggio di 51,151. Ma che ieri dal Trentino si è goduto l’ennesima prova di forza di Tadej: "Quando ha preso la salita ha salutato tutti, è andato, ha preso chi era in fuga e alla fine li ha anche staccati: tra quelli che erano con lui e quelli che ha ripreso, ha dato tre minuti a tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Moser": "Sì, Pogacar può superare pure Merckx. E per la maglia a pois Galibier decisivo"

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