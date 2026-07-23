La diciottesima tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con la vittoria di Richard Carapaz, partendo da Voiron e arrivando in salita a Orcières-Merlette. Tadej Pogacar mantiene il controllo della classifica generale, mentre Paret-Peintre si avvicina alla maglia a pois. La corsa prosegue con gli ultimi giorni di gara, e le posizioni in classifica generale restano in bilico.

Va in archivio con il successo di Richard Carapaz la diciottesima tappa del Tour de France 2026, con partenza a Voiron e arrivo in salita a Orcières-Merlette dopo 185.2 chilometri. Lo scalatore ecuadoriano dell’EF Education – EasyPost è entrato nella fuga buona, staccando i compagni di viaggio nel finale e trionfando in solitaria al termine di una giornata vissuta tutta all’attacco. Carapaz ne ha approfittato anche per fare il suo ingresso nella top10 della generale, mentre è rimasto tutto invariato nelle prime nove posizioni con Tadej Pogacar sempre in maglia gialla potendo gestire un vantaggio di 4’32” su Remco Evenepoel, 6’51” sul compagno di squadra Isaac Del Toro e 7’11” sul giovane talento francese Paul Seixas. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pogacar in controllo, Paret-Peintre si avvicina alla maglia a pois

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