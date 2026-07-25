Mosca ha commentato con sarcasmo le recenti affermazioni di un ministro italiano, riferendosi a un consigliere di nome Fedorov e alla possibilità che fosse in Italia. La portavoce del ministero degli Esteri ha aggiunto, in tono ironico, che sarebbe stato meglio se Osama bin Laden, morto da tempo, fosse stato ancora in vita, suggerendo che avrebbe potuto offrire consigli utili al governo italiano.

“Non c’era nessuno di valido in Italia che potesse consigliarlo? È un peccato cheOsama bin Ladennon abbia vissuto abbastanza a lungo per vederlo:sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano”. È così che la portavoce del ministero degli Esteri russo,Maria Zakharovacommenta le recenti dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Repubblica dal ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, che aveva offerto un posto di advisor all’ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov, rimosso recentemente dall’incarico. Come ricordato dal giornalista Francesco Bei nell’intervista a Crosetto, da giorni in Ucraina ci sono proteste contro Zelensky dopo la decisione presa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ildifforme.it - Mosca, Zakharova contro Crosetto: “Fedorov advisor in Italia? Peccato che Bin Laden sia morto, era meglio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Russia contro il ministro Crosetto per l'offerta a Fedorov, l'attacco di Zakharova: "Meglio Bin Laden"La Russia critica il governo italiano per l’offerta di un incarico a un ex ministro ucraino, Fedorov.

Spara contro la Casa Bianca, si credeva «Gesù Cristo e il vero Bin Laden». I segnali ignorati sul 21enne che puntava a Trump – Il videoUn uomo armato si è avvicinato a un varco della Casa Bianca e ha sparato contro gli agenti del Secret Service.

Zakharova: 'Crosetto offre un posto a Fedorov? Meglio bin Laden...'Lo scrive su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando l'intervista a Repubblica di Guido Crosetto, in cui il ministro della Difesa dice tra l'altro di aver ... ansa.it

La Russia contro il ministro Crosetto per l'offerta a Fedorov, l'attacco di Zakharova: Meglio Bin LadenLa portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova attacca il ministro Guido Crosetto e provoca il governo italiano sul caso Fedorov ... virgilio.it