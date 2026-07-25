La Russia contro il ministro Crosetto per l' offerta a Fedorov l' attacco di Zakharova | Meglio Bin Laden
La Russia critica il governo italiano per l’offerta di un incarico a un ex ministro ucraino, Fedorov. La portavoce del ministero degli Esteri russo ha commentato le dichiarazioni del ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, definendo l’episodio un’“offerta” che ha suscitato reazioni dure. Zakharova ha inoltre fatto riferimento a Osama bin Laden, evidenziando il tono provocatorio del suo intervento. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni tra Mosca e Roma.
La Russia contro il governo italiano. Commentando le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sull’incarico da consulente offerto all’ex ministro ucraino Mykhailo Fedorov, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha rivolto una dura provocazione al governo italiano, citando anche Osama bin Laden. Il fondatore di Al Qaeda “sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano”, ha detto l’esponente di Mosca. La Russia contro il ministro Crosetto “Non c’era nessuno di valido in Italia che potesse consigliarlo?”. Così scrive sul proprio canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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