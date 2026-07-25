La Russia contro il ministro Crosetto per l' offerta a Fedorov l' attacco di Zakharova | Meglio Bin Laden

Notizia in breve

La Russia critica il governo italiano per l’offerta di un incarico a un ex ministro ucraino, Fedorov. La portavoce del ministero degli Esteri russo ha commentato le dichiarazioni del ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, definendo l’episodio un’“offerta” che ha suscitato reazioni dure. Zakharova ha inoltre fatto riferimento a Osama bin Laden, evidenziando il tono provocatorio del suo intervento. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni tra Mosca e Roma.