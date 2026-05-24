Spara contro la Casa Bianca si credeva Gesù Cristo e il vero Bin Laden I segnali ignorati sul 21enne che puntava a Trump – Il video

Un uomo armato si è avvicinato a un varco della Casa Bianca e ha sparato contro gli agenti del Secret Service. Aveva 21 anni e si credeva “Gesù Cristo e il vero Bin Laden”. La sera di sabato, ha estratto una pistola da una borsa e ha aperto il fuoco. La polizia ha reagito immediatamente, uccidendolo sul posto. Il video dell’accaduto mostra l’intera scena, mentre i segnali di allarme sul suo comportamento erano stati ignorati in precedenza.

È stato ucciso l’uomo che la sera di sabato a Washington si è presentato armato a uno dei varchi della Casa Bianca e ha estratto una pistola da una borsa, aprendo il fuoco contro gli agenti del Secret Service. L’aggressore è stato colpito a sua volta e, trasferito in ospedale, è morto poco dopo per le ferite riportate. Nessun agente è rimasto ferito, fa sapere il Secret Service in una nota ripresa dal New York Times. Diverso il destino di un passante che si trovava nei paraggi, raggiunto da almeno un colpo, è ricoverato in condizioni gravi, ma non è chiaro da quale arma sia partito il proiettile che lo ha colpito. La sparatoria nelle dirette dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online

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