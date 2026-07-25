Mosca ha commentato l’offerta di un incarico come consulente rivolta dall’Italia all’ex ministro ucraino Fedorov, definendola in modo ironico e paragonando la proposta a quella che avrebbe fatto un estremista. La reazione si è concentrata su questa iniziativa, che ha suscitato irritazione tra i responsabili russi.

Nuove tensioni tra Mosca e il governo italiano. L’offerta di un incarico come consulente, lanciata dal ministro della Difesa Guido Crosetto all’ex ministro ucraino Mykhailo Fedorov, silurato dal presidente Zelensky nell’ambito del suo ultimo rimpasto di governo, ha irritato i vertici russi. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, non nuova a reazioni contro le più alte cariche politiche italiane, dal presidente Sergio Mattarella – inserito lo scorso anno nella lista nera di Mosca -, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fino al ministro degli Esteri Antonio Tajani, non ha risparmiato questa volta neanche il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mosca ribatte a Crosetto: “Ha offerto un posto all’ex ministro ucraino Fedorov? Anche Bin Laden sarebbe stato un eccellente consigliere”

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