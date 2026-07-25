Mosca critica il ministro della Difesa italiano dopo le sue dichiarazioni sull’ex ministro ucraino Fedorov. La portavoce del ministero degli Esteri russo ha commentato con una frase ironica, dicendo che sarebbe meglio avere Bin Laden come consigliere. Le tensioni tra i due paesi aumentano a seguito delle parole di Crosetto, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle sue dichiarazioni.

Le tensioni diplomatiche tra Russia e Italia tornano a salire dopo le dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sull’ex ministro ucraino Mykhailo Fedorov. A provocare la dura reazione di Mosca è stata l’offerta avanzata dall’esponente del governo italiano, che ha proposto a Fedorov di collaborare come consulente dopo la sua uscita dal governo di Volodymyr Zelensky. La risposta della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, è arrivata con toni duri e sarcastici, culminando in un riferimento a Osama bin Laden. Sullo sfondo restano la guerra in Ucraina e i nuovi appelli a una possibile tregua, rilanciati questa volta dal presidente del Kazakistan. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mosca attacca Crosetto su Fedorov. Zakharova: “Meglio Bin Laden come consigliere”

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