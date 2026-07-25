Morto mentre nuotava Addio a Fabrizio Toninelli fondatore di Zucchetti

Da ilgiorno.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fabrizio Toninelli, 73 anni, è morto ieri a Marina di Pietrasanta mentre nuotava. Era noto come cofondatore della Zucchetti, azienda fondata nel 1979 e attiva nel settore del software aziendale. La notizia è stata confermata dalle fonti vicine alla famiglia. La sua scomparsa è avvenuta durante un’attività ricreativa in mare.

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Una nuotata, una passione coltivata da sempre, si è trasformata in tragedia. È morto ieri a Marina di Pietrasanta (Lu) Fabrizio Toninelli, 73 anni, nome storico dell’informatica italiana: fu cofondatore della Zucchetti nel 1979, azienda simbolo del software aziendale italiano. Lo scorso anno era diventato presidente del CdA di Internavigare, dove amministratore delegato è uno dei suoi tre figli, l’ingegner Flavio. Toninelli è stato colto da un malore mentre si trovava in acqua, davanti alla spiaggia del bagno Magico Mare, a Tonfano. Secondo la prima ricostruzione, l’imprenditore sarebbe entrato in mare insieme alla moglie intorno all’ora di pranzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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