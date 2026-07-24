Un uomo di 73 anni è morto per un malore durante una nuotata in vacanza in provincia di Lucca. Era un ex dirigente di una nota azienda di software e fondatore di una società digitale. La tragedia è avvenuta oggi a Marina di Pietrasanta. La vittima, appassionata di nuoto, si trovava in vacanza quando è stato colto da un improvviso malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Lodi, 24 luglio 2024 – Una nuotata, una passione coltivata da sempre, si è trasformata in tragedia. È morto oggi, venerdì 24 luglio 2026, a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, Fabrizio Toninelli, imprenditore lodigiano di 73 anni, storico ex dirigente della Zucchetti e fondatore della software house PA Digitale. L'uomo è stato colto da un malore mentre si trovava in acqua, davanti alla spiaggia del bagno Magico Mare, a Tonfano. La tragica dinamica. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, Toninelli sarebbe entrato in mare insieme alla moglie intorno all'ora di pranzo. Nuotatore esperto e grande frequentatore delle piscine di Lodi, si era spinto verso le boe che delimitano l'area balneabile, quando alcune persone hanno notato il suo corpo galleggiare e hanno lanciato l'allarme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lutto nel Lodigiano: il manager Fabrizio Toninelli stroncato da un malore in vacanza. “Professionista brillante e all’avanguardia”

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