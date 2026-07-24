Un uomo di 73 anni è morto venerdì mattina mentre nuotava al largo di Marina di Pietrasanta, in Versilia, a causa di un malore improvviso. Era un commercialista e imprenditore lodigiano, noto come fondatore di una società di software insieme a un socio. La società è stata fondata a Lodi nel 1979. La vittima è deceduta durante l’attività sportiva in mare. Non sono stati riferiti altri dettagli sull’evento o sulle circostanze.

Un malore improvviso mentre nuotava al largo di Marina di Pietrasanta, in Versilia. È morto così, venerdì mattina, Fabrizio Toninelli, 73 anni, commercialista e imprenditore lodigiano, storico fondatore, insieme a Mino Zucchetti, della software house Zucchetti Spa, nata a Lodi nel 1979. Per l’azienda, Toninelli ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e amministratore delegato, affiancando Mino Zucchetti per 37 anni. La tragedia di venerdì si è consumata in pochi istanti, intorno alle 12, sotto gli occhi della moglie, che si trovava in quel momento in spiaggia con lui. Immediato l’intervento dei soccorritori della Misericordia di Marina di Pietrasanta e degli uomini della Guardia Costiera, che hanno tentato di rianimare il 73enne che subito dopo aver iniziato a nuotare si era sentito male lontano dalla riva. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Fabrizio Toninelli morto, il fondatore della software house «Zucchetti Spa» stroncato da un malore mentre nuotava

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