È morto il regista Chuck Russell, noto per aver diretto film come The Mask, Nightmare 3 e Il Re Scorpione. La morte è avvenuta nella sua abitazione. Le cause non sono state rese note. Russell è ricordato per aver contribuito a film di successo nel genere horror e commedia. La notizia è stata confermata da fonti vicine al settore cinematografico. La sua carriera ha avuto un impatto significativo nel cinema degli anni '90.

Il mondo del cinema dice addio a Chuck Russell, il regista che ha reso immortale The Mask al fianco di Jim Carrey, oltre a titoli come Nightmare 3 e Il Re Scorpione. Charles Raymond Russell è morto mercoledì 22 luglio all’età di 74 anni nella sua abitazione vicino a San Diego, in California. La notizia è stata confermata dal suo legale a Variety e dai familiari a TMZ, suscitando un’ondata di cordoglio in tutta Hollywood. Le cause della morte di Chuck Russell. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio: secondo la ricostruzione dei media americani, a dare l’allarme è stata la moglie Ania, che ha trovato il marito privo di sensi in casa e ha subito chiamato il 911. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morto Chuck Russell, il regista di The Mask: il dramma nella sua casa. Le cause della morte

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Chuck Russell The Mask director dead at 74

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