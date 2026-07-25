Morto Chuck Russell il regista di The Mask | il dramma nella sua casa Le cause della morte

Da dilei.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto il regista Chuck Russell, noto per aver diretto film come The Mask, Nightmare 3 e Il Re Scorpione. La morte è avvenuta nella sua abitazione. Le cause non sono state rese note. Russell è ricordato per aver contribuito a film di successo nel genere horror e commedia. La notizia è stata confermata da fonti vicine al settore cinematografico. La sua carriera ha avuto un impatto significativo nel cinema degli anni '90.

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Il mondo del cinema dice addio a  Chuck Russell, il regista che ha reso immortale  The Mask  al fianco di Jim Carrey, oltre a titoli come  Nightmare 3  e  Il Re Scorpione. Charles Raymond Russell è morto mercoledì 22 luglio all’età di  74 anni  nella sua abitazione vicino a  San Diego, in California. La notizia è stata confermata dal suo legale a  Variety  e dai familiari a TMZ, suscitando un’ondata di cordoglio in tutta Hollywood. Le cause della morte di Chuck Russell. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio: secondo la ricostruzione dei media americani, a dare l’allarme è stata la moglie  Ania, che ha trovato il marito privo di sensi in casa e ha subito chiamato il 911. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Chuck Russell The Mask director dead at 74

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