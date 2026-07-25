Morto Chuck Russell il regista di The Mask e Nightmare 3 Il ricordo di Jim Carrey

Da cinemaserietv.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 23 luglio 2026, il regista Chuck Russell è deceduto nella sua abitazione nei sobborghi di San Diego. È noto per aver diretto film come The Mask e Nightmare 3 – I guerrieri del sogno, contribuendo a ridefinire il cinema di genere negli anni Novanta. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Nessun dettaglio sulla causa del decesso è stato reso pubblico.

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Chuck Russell, il regista che ha rivoluzionato il cinema di genere negli anni Novanta con film iconici come The Mask e Nightmare 3 – I guerrieri del sogno, è morto mercoledì 23 luglio 2026 nella sua casa nei sobborghi di San Diego. Aveva 74 anni. La notizia è stata confermata dal suo avvocato e dalla moglie Ania, che lo ha trovato privo di sensi e ha immediatamente allertato i soccorsi. I vigili del fuoco intervenuti non sono riusciti a rianimarlo.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Instagram MonsterVision (@monstervision2017) “Era una persona meravigliosa, significava tutto per me”, ha dichiarato la moglie al The Hollywood Reporter, descrivendo la morte come completamente inaspettata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Chuck Russell The Mask director dead at 74

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