Il regista Chuck Russell è deceduto all'età di 74 anni. È noto per aver diretto film come ‘The Mask’ e ‘Nightmare on Elm Street 3’. La sua carriera si è caratterizzata per uno stile visivo vivido e violento, con uso di neon, fluidi e sangue. Russell aveva una forte inclinazione a mescolare generi, passando dall’horror alla commedia senza soluzione di continuità.

Chuck Russell ha fatto la storia del cinema con pellicole sui generis che non potremmo mai dimenticare. Neon, fluidi, righe di sangue. Il suo cinema era rivoluzionario e controcorrente, capace di spaziare con audacia dall’horror alla commedia. Il regista di The Mass, che ha consacrato Jim Carrey, o di Nightmare on Elm Street 3, ci lascia a 74 anni. La notizia della perdita. Chuck Russell, che ha contribuito a lanciare diverse carriere degne di nota come regista di film di genere tra cui “The Mask” del 1994 e “A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors”, è morto mercoledì nella zona di San Diego. Lui aveva 74 anni. La sua morte è stata confermata dal suo avvocato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Morto Chuck Russell: il regista di ‘The Mask’ e di ‘Nightmare on Elm Street 3’ aveva 74 anni

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Chuck Russell The Mask director dead at 74

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