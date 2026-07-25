Morte Fakir in un nuovo video visibili chiazze di sangue sotto la testa
Nuove immagini mostrano chiazze di sangue sotto la testa di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Le clip, diffuse online, ritraggono il momento immediatamente successivo all'intervento delle forze dell'ordine, con il corpo dell’uomo disteso a terra. Le immagini sono state condivise sui social media e stanno alimentando le discussioni sulla vicenda.
Emergono nuove immagini relative alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia avvenuto domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Il filmato riprende i momenti immediatamente successivi al decesso: un’agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il corpo dell’uomo, ancora con le caviglie immobilizzate. Nel video, Fakir appare disteso sulla schiena, con la bocca aperta. Sotto il capo è visibile un’ampia pozza di sangue, mentre altre tracce ematiche sono presenti sul viso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Temi più discussi: Morte Fakir, dal fermo al decesso fino agli scontri. Cos'è successo; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; Morte Fakir, in esclusiva il video dei momenti precedenti l'intervento della polizia; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti.
Con colpevole ritardo consiglio la lettura dell'intervento di @paologiordano sulla terribile morte di Fakir a Bologna. Ha il grande merito di riportare la discussione lì, davanti a quel garage e di poggiare lo sguardo su un'enormità che emerge da quel video treme x.com
La morte di Abderrahim Fakir a Bologna riapre gli interrogativi sulle modalità di contenimento durante gli interventi che coinvolgono persone in forte agitazione o fragilità. L’uomo è morto dopo essere stato immobilizzato e ammanettato durante un intervento d facebook
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