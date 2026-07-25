morte fakir in un nuovo video visibili chiazze di sangue sotto la testa

Notizia in breve

Nuove immagini mostrano chiazze di sangue sotto la testa di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Le clip, diffuse online, ritraggono il momento immediatamente successivo all'intervento delle forze dell'ordine, con il corpo dell’uomo disteso a terra. Le immagini sono state condivise sui social media e stanno alimentando le discussioni sulla vicenda.