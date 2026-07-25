Morte Fakir in nuovo video sangue sotto la testa
Sono state diffuse nuove immagini che mostrano sangue sotto la testa di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini sono state pubblicate successivamente alla notizia della sua morte e mostrano dettagli relativi alle condizioni dell’uomo al momento dell’intervento. La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.
Emergono nuove immagini relative alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia avvenuto domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Il filmato riprende i momenti immediatamente successivi al decesso: un’agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il corpo dell’uomo, ancora con le caviglie immobilizzate. Nel video Fakir appare disteso sulla schiena, con la bocca aperta. Sotto il capo è visibile un’ampia pozza di sangue, mentre altre tracce ematiche sono presenti sul viso. Legale famiglia Fakir: “Lezione Cedu a magistratura non è servita”. “La lezione subita dalla magistratura italiana evidentemente non è servita. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Fakir, spunta un nuovo video: chiazze di sangue sotto la testa
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Abderrahim Fakir e la chiazza rossa sotto la testa, le nuove immagini dopo la morte. L’avvocato Anselmo: «Perché c’era sangue nei polmoni»Un nuovo video mostra i momenti successivi alla morte di un uomo di 42 anni durante un fermo di polizia in un quartiere di Bologna.
Temi più discussi: Ci sono nuovi video su Abderrahim Fakir; Morte Fakir, in esclusiva il video dei momenti precedenti l'intervento della polizia; Fakir, nuovi video: in strada confuso, poi la rianimazione; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti.
Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un'agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un facebook
C'è un nuovo filmato che riaccende gli interrogativi sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto lo scorso 19 luglio in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, durante un intervento della polizia x.com
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