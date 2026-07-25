Morte Fakir in nuovo video sangue sotto la testa

Da lapresse.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state diffuse nuove immagini che mostrano sangue sotto la testa di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini sono state pubblicate successivamente alla notizia della sua morte e mostrano dettagli relativi alle condizioni dell’uomo al momento dell’intervento. La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

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Emergono nuove immagini relative alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia avvenuto domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Il filmato riprende i momenti immediatamente successivi al decesso: un’agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il corpo dell’uomo, ancora con le caviglie immobilizzate. Nel video Fakir appare disteso sulla schiena, con la bocca aperta. Sotto il capo è visibile un’ampia pozza di sangue, mentre altre tracce ematiche sono presenti sul viso. Legale famiglia Fakir: “Lezione Cedu a magistratura non è servita”. “La lezione subita dalla magistratura italiana evidentemente non è servita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Fakir, spunta un nuovo video: chiazze di sangue sotto la testa

Video Fakir, spunta un nuovo video: chiazze di sangue sotto la testa

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