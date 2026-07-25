morte fakir in nuovo video sangue sotto la testa

Notizia in breve

Sono state diffuse nuove immagini che mostrano sangue sotto la testa di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini sono state pubblicate successivamente alla notizia della sua morte e mostrano dettagli relativi alle condizioni dell’uomo al momento dell’intervento. La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.