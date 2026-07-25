Morte Fakir il sindaco di Bologna denuncia gli haters dopo le minacce ricevute online
Il sindaco di Bologna ha denunciato alle autorità le minacce ricevute online da parte di utenti che commentavano i disordini seguiti alla morte di Abderrahim Fakir. Dopo gli eventi in città, sono stati segnalati commenti offensivi e intimidatori sui social media. La denuncia è stata presentata in Questura per tutelare la propria sicurezza e contrastare le molestie digitali.
Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si è presentato in Questura e ha sporto denuncia contro gli haters per le minacce ricevute sul web dopo i disordini seguiti alla morte di Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna, secondo cui l’ufficio legale di Palazzo d’Accursio ha vagliato i messaggi arrivati sui profili social del primo cittadino dopo la manifestazione a piazza Nettuno indetta dallo stesso Lepore. Tra i commenti ci sarebbero anche minacce di morte. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Nessuno mette in discussione il diritto di chiedere verità e giustizia sulla tragica morte di Abderrahim Fakir.Tuttavia, un sindaco, soprattutto in una fase così delicata, ha il dovere di contribuire ad abbassare la tensione e non di alimentare un clima di contrappo facebook
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