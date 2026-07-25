Morte Fakir il sindaco di Bologna denuncia gli haters dopo le minacce ricevute online

Da lapresse.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Bologna ha denunciato alle autorità le minacce ricevute online da parte di utenti che commentavano i disordini seguiti alla morte di Abderrahim Fakir. Dopo gli eventi in città, sono stati segnalati commenti offensivi e intimidatori sui social media. La denuncia è stata presentata in Questura per tutelare la propria sicurezza e contrastare le molestie digitali.

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Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si è presentato in Questura e ha sporto denuncia contro gli haters per le minacce ricevute sul web dopo i disordini seguiti alla morte di Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna, secondo cui l’ufficio legale di Palazzo d’Accursio ha vagliato i messaggi arrivati sui profili social del primo cittadino dopo la manifestazione a piazza Nettuno indetta dallo stesso Lepore. Tra i commenti ci sarebbero anche minacce di morte. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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