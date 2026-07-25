Il sindaco di Bologna ha presentato denuncia in questura dopo aver ricevuto minacce di morte sui social media. Tra i messaggi inviati, alcuni contenevano insulti e minacce dirette, tra cui una frase che auspicava che gli fosse sparata una pallottola in testa. Altri commenti facevano riferimento alla presenza di una possibile scorta o alla mancanza di protezione. Le autorità stanno investigando per identificare gli autori di questi messaggi.

«Per caso ha la scorta o non se lo fila nessuno? Così gli troviamo degli agenti su misura per lui». «Lepore ti vogliamo come Fakir». «Speriamo che qualcuno ti pianti una pallottola in testa». Il fiume d’odio che ha travolto il sindaco di Bologna, dopo la guerriglia urbana in centro nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio alcune ore dopo il presidio convocato da Matteo Lepore in piazza Nettuno, ha proporzioni inedite anche per un amministratore abituato agli haters. Non ci sono solo gli attacchi pubblici sui social, Instagram e Facebook soprattutto (circa 18 mila commenti soltanto sotto l’ultimo post del sindaco). Ci sono tanti messaggi privati, con minacce — anche di morte — a volte circostanziate: in alcuni casi con tanto di indicazione esplicita dell’indirizzo della sua precedente abitazione. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Minacce di morte a Lepore: il sindaco di Bologna va in questura e denuncia gli haters

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