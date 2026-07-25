Morte Fakir brigadiere commentò | Uno in meno L’Arma lo trasferisce

Notizia in breve

Un brigadiere ha commentato “Uno in meno” sulla morte di un uomo, poi trasferito dall’Arma. L’uomo, Walter Lombardi, aveva scritto un messaggio in cui invocava il duce, in risposta a un post di un consigliere comunale di Coalizione civica. La vicenda ha attirato l’attenzione per le parole usate e il conseguente spostamento del militare.