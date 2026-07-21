il primo commento di giorgia meloni sulla morte di abderrahim fakir

Dopo due giorni dalla morte di Abderrahim Fakir, il primo commento di Giorgia Meloni è arrivato, incentrato sugli scontri verificatisi durante una manifestazione a Bologna. La leader ha espresso parole riguardo alle proteste, senza fare riferimenti diretti alla vicenda. La sua dichiarazione è stata pubblicata a distanza di tempo rispetto agli eventi e si è focalizzata principalmente sugli incidenti durante la manifestazione.

È arrivato solo dopo due giorni, e soprattutto dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione a Bologna: si è concentrata molto su quelli Martedì mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato per la prima volta quanto accaduto a Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine morto domenica mentre due agenti di polizia lo stavano immobilizzando a terra. Meloni è intervenuta solo due giorni dopo, e soprattutto dopo la manifestazione di protesta organizzata a Bologna, in cui oltre a un corteo pacifico ci sono stati scontri tra le forze dell’ordine e un gruppo di manifestanti. Il commento di Meloni si è concentrato... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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