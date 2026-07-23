Un carabiniere di Bologna ha commentato con “Uno in meno” sotto un post di un consigliere comunale riguardante la morte di Abderrahim Fakir. Il commento si trova tra una dozzina di altri commenti sullo stesso post, che si riferiscono all’evento. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sul contenuto del post o sulle motivazioni del commento.

Una dozzina di commenti, tra i quali “Uno in meno”, sotto un post di un consigliere comunale relativo sulla morte di Abderrahim Fakir. L’autore? Un carabiniere effettivo di Bologna. La denuncia arriva da Detjon Begaj, che siede in consiglio nelle file di Coalizione Civica. E ora l’Arma fa sapere di star svolgendo “gli opportuni accertamenti” e assicura che “valuterà il comportamento del militare con il massimo rigore”. Begaj aveva spiegato di aver “notato qualcuno che mi ha commentato una dozzina di volte invocando il ‘Duce’, ‘bum bum bum’, ‘uno in meno’, persino quella che potrebbe sembrare una minaccia o quanto meno un messaggio ambiguo ad una donna alla quale ha scritto ‘Sono accompagnato ma se mi incontri attenta non si sa mai’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Uno in meno”: il commento di un carabiniere sotto un post di consigliere di Bologna sulla morte di Fakir

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