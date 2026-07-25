Il senatore di Fratelli d’Italia ha risposto alle affermazioni di una parlamentare riguardo alla morte di una giovane allieva della Guardia di Finanza, definendole diffamatorie. Ha detto che le indagini sono ancora in corso e che non si possono trarre conclusioni definitive. La parlamentare aveva criticato l’operato delle autorità, ma il senatore ha insistito sulla necessità di attendere gli esiti ufficiali delle indagini prima di formulare giudizi.

Il senatore di Fratelli d’Italia replica alle parole della parlamentare sulla morte della 22enne allieva della Guardia di Finanza: “Indagini ancora in corso, no a sentenze preventive” Secondo Liris,le parole della parlamentare rappresentano un comportamento irresponsabile e indegno di chi rappresenta le istituzioni,poiché la magistratura è ancora impegnata ad accertare quanto accaduto. Il senatore contesta inoltre il rischio di alimentare processi mediatici e di speculare su una tragedia umana per ottenere visibilità, sottolineando come chi ricopre incarichi pubblici abbia il dovere della prudenza e del rispetto dei fatti. Nel mirinoanche la definizione della struttura aquilana come una scuola degli orrori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morte dell’allieva della Guardia di Finanza, Liris contro Ilaria Cucchi: “Accuse diffamatorie”

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