Allieva della Guardia di Finanza morta Cucchi | In quell’istituto un bicchiere d’acqua al giorno per punizione

La giovane allieva della Guardia di Finanza è deceduta dopo essere precipitata dal terzo piano di un istituto a L’Aquila. Le indagini sono ancora in corso e non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulla dinamica dell’accaduto. Si è parlato di presunti episodi di punizione, tra cui l’uso di un bicchiere d’acqua al giorno, ma nessuna conferma è stata data riguardo a queste accuse. La morte ha sollevato interrogativi sulla gestione e le condizioni all’interno della scuola.

Non è ancora chiara la dinamica e le indagini sono ancora in corso. Ma la morte della giovane finanziera precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza a l'Aquila, apre degli interrogativi. La senatrice Ilaria Cucchi, intanto, presenterà un'interrogazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Precipita dal palazzo della scuola della Guardia di Finanza, 22enne in gravissime condizioni; Morta l’allieva 22enne caduta dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza; La 22enne precipitata dalla scuola della Guardia di Finanza, le ferite gravi dopo la caduta da 12 metri. Il traguardo pochi giorni per l'allieva maresciallo; Precipita dal palazzo della scuola della Guardia di Finanza a L'Aquila, gravissima una 22enne.

La 22enne precipitata dalla scuola della Guardia di Finanza, le ferite gravi dopo la caduta da 12 metri. Il traguardo pochi giorni per l'allieva maresciallo - Open x.com

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