Una giovane allieva di 22 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere caduta dal terzo piano della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza a Coppito, frazione dell’Aquila. La caduta si è verificata all’interno dell’istituto e al momento non sono noti i dettagli sulle cause. La ragazza è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale. La polizia sta indagando sull’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La caduta dalla finestra della scuola di Coppito. Una giovane allieva di 22 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere precipitata dal terzo piano della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell’Aquila. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 23 luglio e sono tuttora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, la ragazza, iscritta al primo anno di corso, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera, situata al terzo piano di una delle palazzine del complesso. Il volo, di oltre 12 metri, si è concluso con un violento impatto al suolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Allieva della Guardia di Finanza precipita dal terzo piano: è in condizioni gravissime

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Ragazza precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza all'Aquila: è gravissima

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