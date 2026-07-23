La casa di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento dei poliziotti domenica mattina in via Svevo al Pilastro, è stata perquisita. L’avvocato dei familiari ha commentato che si colpevolizza gravemente la vittima e ha annunciato che verranno presentate denunce. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto della perquisizione o sulle eventuali indagini in corso.

Bologna, 23 luglio 2026 - Perquisita la casa di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento contenitivo dei poliziotti domenica mattina in via Svevo, al Pilastro. Sarebbero stati trovati dei medicinali in casa, e non molto altro di utile, a quanto si apprende. Il cugino di Fakir. In quella circostanza, però, è stato chiesto al cugino di Fakir (che viveva con lui) di andare con la polizia per essere sentito. Ma lui non voleva, e così si sarebbe rifiutato. Ma la cosa non è passata inosservata, tanto che durante l'assemblea di ieri dei cittadini hanno urlato al microfono che si stava perquisendo la casa di quella che in realtà è la vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perquisita la casa di Fakir, l’avvocato dei familiari Anselmo: "Grave colpevolizzare la vittima. Denunciamo"

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