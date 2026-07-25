Morsi di pesci ai bagnanti in Cilento l'ittiologo Tiralongo | Niente allarmismi probabilmente sono saraghi
Durante l'estate in Cilento sono stati segnalati diversi episodi di morsi di pesci ai bagnanti. L’ittiologo ha dichiarato che probabilmente si tratta di saraghi e ha invitato a non creare allarmismi. Nessun incidente grave è stato registrato finora, e i morsi sono ritenuti comuni in questa stagione. Non ci sono stati feriti gravi o situazioni di emergenza finora. Le autorità locali non hanno emesso avvisi specifici riguardo ai pesci nelle acque interessate.
I morsi di pesci ai bagnanti sono un fenomeno estivo ormai ricorrente. Dopo gli ultimi episodi in Cilento, l'ittiologo Francesco Tiralongo spiega a Fanpage.it perché avvengono, quali specie sono coinvolte e soprattutto perché non bisogna alimentare allarmismi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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