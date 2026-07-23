Due episodi di morsi da parte di pesci hanno coinvolto bagnanti nel Cilento, a Palinuro e Pioppi, nel giro di pochi giorni. In entrambi i casi, i turisti hanno riportato ferite da morsi di natura significativa. La presenza di questi pesci aggressivi nelle acque della zona ha sollevato preoccupazioni tra i bagnanti. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze gravi, ma l’episodio ha generato allarme tra i frequentatori delle spiagge.

Due episodi nel giro di pochi giorni, entrambi avvenuti sulle spiagge del Cilento, hanno acceso l’attenzione sulla presenza in mare di pesci in grado di provocare ferite anche importanti ai bagnanti. Gli episodi, verificatisi a Palinuro nel comune di Centola e a Pioppi di Pollica, hanno richiesto il tempestivo intervento dei soccorritori e ripropongono il tema della sicurezza lungo il litorale durante la stagione estiva, quando migliaia di persone affollano le coste cilentane. L’ultimo caso si è registrato sulla spiaggia delle Saline di Palinuro, nel territorio comunale di Centola. Un turista di 76 anni, mentre si trovava in acqua nel tratto di spiaggia libera, è stato improvvisamente morso a una gamba da un pesce. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Turisti morsi a sangue dai pesci in Cilento, allarme tra i bagnanti: è successo a Palinuro e a Pioppi

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Due turisti morsi da pesci in pochi giorni sulle spiagge del Cilento: abbondante perdita di sangue

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