Due bagnanti sono stati morsi da un pesce mentre nuotavano nelle acque vicino alle Saline a Palinuro. Un uomo di 76 anni e un turista svizzero di 55 anni sono stati colpiti ai polpacci a poca distanza dalla riva. Non ci sono altre persone coinvolte e le ferite sono state curate sul posto. Non sono stati segnalati altri incidenti simili nelle stesse acque.

Bagnanti feriti da un pesce mentre facevano il bagno. È successo nelle acque di Palinuro, nei pressi delle Saline, dove un 76enne e un turista svizzero 55enne sono stati feriti da un pesce in acqua, a poca distanza dalla riva. Non è ancora stata identificata la specie responsabile dell'attacco. C'è chi ipotizza si tratti di un pesce balestra. L'ultimo episodio ha colpito un 76enne che è stato colpito ad una gamba, al polpaccio sinistro, mentre nuotava vicino alla costa. A prestargli i primi soccorsi è stato il bagnino che lo ha medicato e ha cercato di bloccare l'emorragia. Successivamente l'uomo è stato affidato agli operatori del Saut di Palinuro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Palinuro, bagnanti morsi da pesci: 76enne e 55enne colpiti ai polpacci

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