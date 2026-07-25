Si conclude oggi e domani a Montereggio la Festa del libro, evento nel borgo considerato tra i più belli d’Italia. Le piazze e i vicoli ospitano presentazioni di autori di rilievo nazionale, dibattiti e un mercato dedicato a libri nuovi, usati e di seconda mano. L’evento si svolge con la partecipazione di librai e bancarellai, che animano le strade del paese.

Gran finale oggi e domani per la ’ Festa del libro ’ di Montereggio. Le piazze e i vicoli di uno dei borghi più belli d’Italia ospitano presentazioni con autori di rilievo nazionale, dibattiti e il tradizionale mercato del libro nuovo, usato e d’occasione animato da librai e bancarellai. L’evento, promosso dal Comune di Mulazzo con il patrocinio della Regione Toscana, del Ministero del Turismo e del Ministero della Cultura, presenta un programma denso di appuntamenti che hanno preso il via ieri. Oggi la kermesse letteraria si aprirà alle 18.30 con Luca Testi, vincitore del prestigioso Silent Book Contest - Gianni De Conno Award 2026, che presenterà la sua opera ’Lavori in corso’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montereggio da leggere. Weekend letterario con la Festa del libro

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