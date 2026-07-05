La cerimonia conclusiva della quinta edizione del Premio “Città del Libro e della Famiglia” si è svolta a Pontremoli, in Piazza della Repubblica. La vincitrice è l’autrice del libro “Ballare sotto la pioggia. Famiglie, separazioni e rinascite”.

Si è tenuta a Pontremoli, nella splendida cornice di Piazza della Repubblica, la cerimonia conclusiva della V edizione del Premio “Città del Libro e della Famiglia”, con la consegna del riconoscimento a Grazia Ofelia Cesaro, autrice del libro “Ballare sotto la pioggia. Famiglie, separazioni e rinascite”, edito da Feltrinelli. L’evento, promosso dal Forum delle Associazioni Familiari e dal Comune di Pontremoli, con la collaborazione della Fondazione “Città del Libro” e di Coldiretti Massa-Carrara, sostenitore dell'iniziativa fin dalla sua prima edizione, è dedicato alle opere di narrativa che raccontano la famiglia nelle sue diverse dimensioni: affetti, educazione, accoglienza, fragilità e rinascita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Grazia Ofelia Cesaro vince la V edizione del Premio letterario “Città del Libro e della Famiglia”, con “Ballare sotto la pioggia. Famiglie, separazioni e rinascite”

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