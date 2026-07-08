Tra le letture più consigliate dell’estate 2026, a nostro sincero modo di vedere, spicca il volume Clamoroso ai Mondiali di Matteo Bruschetta. Appassionata e appassionante opera di ben 375 pagine, con tanto di prefazione del noto Giuseppe Pastore che trasforma otto grandi sorprese della storia dei Mondiali in un viaggio narrativo. Il tutto in grande stile, attraverso geopolitica, migrazioni, guerre e cultura popolare. Un volume a nostro sincero modo di vedere meritevole di particolare attenzione ed interesse. Non deluderà gli appassionati di calcio. Come dire, un libro sportivo che usa il calcio come lente per raccontare e descrivere al meglio le peculiarità del Novecento e le sue ‘fantastiche’ contraddizioni. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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© Danielebartocciblog.it - Clamoroso ai Mondiali: un libro da leggere per l’estate 2026

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