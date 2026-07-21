Qualiano convocato il Consiglio comunale | Tari e bilancio in aula

Notizia in breve

Il Consiglio comunale di Qualiano è stato convocato per il 27 luglio alle 17:30 nella Sala Consiliare di Piazza del Popolo. All’ordine del giorno ci sono il bilancio, la Tari, i rifiuti, i revisori dei conti e la rottamazione quinquies. La seduta si terrà in prima convocazione e riguarderà questioni finanziarie e amministrative relative alla gestione comunale.