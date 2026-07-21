Qualiano convocato il Consiglio comunale | Tari e bilancio in aula
Il Consiglio comunale di Qualiano è stato convocato per il 27 luglio alle 17:30 nella Sala Consiliare di Piazza del Popolo. All’ordine del giorno ci sono il bilancio, la Tari, i rifiuti, i revisori dei conti e la rottamazione quinquies. La seduta si terrà in prima convocazione e riguarderà questioni finanziarie e amministrative relative alla gestione comunale.
Il 27 luglio torna il Consiglio comunale di Qualiano: all’ordine del giorno bilancio, Tari, rifiuti, revisori dei conti e rottamazione quinquies. Il presidente del Consiglio comunale di Qualiano ha convocato l’assemblea cittadina presso la Sala Consiliare di Piazza del Popolo per il giorno 27 luglio 2026 alle ore 17:30, in prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione è fissata per il 28 luglio 2026 alle ore 18:30. Si tratta di una seduta ordinaria che porterà in discussione diversi punti di rilievo per l’amministrazione comunale e per i cittadini. Bilancio ed equilibri finanziari. Tra gli argomenti più importanti figura la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2026, prevista dal Testo Unico degli Enti Locali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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